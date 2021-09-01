Рубль символически дешевеет к доллару и укрепляет позиции к евро в ходе утренних валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,24 рубля, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,43 рубля (минус 2 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,2—73,3 рубля за доллар и 86,43—86,52 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.