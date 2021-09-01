Минтруд планирует смягчить правила для получения пособий на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет, пишут «Известия» . Ведомство работает над изменениями правительственного постановления, благодаря которым отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке, рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. По ее словам, планируется, что поправки вступят в силу до конца этого года.

В Минтруде сообщили, что также довольно часто женщина после рождения первенца и трехлетнего перерыва встает на учет в службу занятости, но с маленьким ребенком сложно трудоустроиться. Если в этот момент женщина забеременела и не смогла найти подходящую работу, то в соответствии с готовящимися изменениями отсутствие у нее в этот момент заработка не будет препятствием для получения пособия на первого малыша.

Сейчас беременной женщине действительно сложно устроиться на работу, согласна доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она поддерживает введение критериев нуждаемости, поскольку это позволяет направлять больше денег тем, кому они действительно необходимы. Мирзабалаева также полагает, что бояться снижения мотивации к трудоустройству не стоит из-за большой разницы в уровне пособий и зарплат. Наоборот, молодые мамы получат возможность подобрать себе работу по душе, принять участие в различных госпрограммах по переквалификации, повышению квалификации, подчеркнула она.

Минтруд намерен изменить правила начисления соцвыплат Если сейчас семьи с двумя машинами на нее рассчитывать не могут, то по новым правилам при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом.

В Минтруде напомнили, что размеры выплаты на детей от трех до семи лет варьируются в зависимости от доходов семьи и составляют 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума, установленного в субъекте. Размер пособия для родителей, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума. С этого года выплаты назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости — учитываются не только доходы, но и имущество семьи, так называемый имущественный ценз. Кроме того, при назначении пособий применяется «правило нулевого дохода».