Российский фондовый рынок на открытии торгов в среду демонстрирует рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:05 мск индекс Московской биржи вырос на 0,26% — до 3 929 пунктов, рост индекса РТС составил 0,44% — до 1 691,49 пункта.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что индекс Мосбиржи попробует закрыть небольшую просадку вторника. «Сегодня с утра внешний фон позитивен: слабо подрастают американские фьючерсы, около 0,7% прибавляет нефть. <…> В целом же сильных движений сегодня не ждем, для них просто нет повода. Скорее всего, и в ближайшие дни рынок будет пребывать в волатильном боковике», — отметил аналитик.