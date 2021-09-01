Объем ипотечных кредитов, выданных в июле 2021 года, составил 169,9 млрд рублей, что на 7,8% меньше по сравнению с показателями июля 2020-го. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».

В то же время по результатам семи месяцев 2021 года зафиксирован рост объема выданных ипотечных кредитов на 37,7% к аналогичному периоду 2020 года, и этот показатель составил 1 трлн 459,4 млрд рублей.

Всего в июле было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов, что на 22,4% меньше, чем в июле 2020 года. За семь месяцев 2021-го выдано 450,4 тыс. ипотечных кредитов (плюс 14% к аналогичному периоду прошлого года).

Средний размер ипотеки увеличился на 18,8% к июлю прошлого года и в июле 2021 года составил 3,27 млн рублей.

Совокупный ипотечный портфель российских банков по итогам июля 2021 года достиг 5 трлн 276,7 млрд рублей, рост к июлю 2020-го — 21,1%.

В материалах «Эквифакса» отмечается, что уровень риска ипотечного портфеля остается стабильно низким: уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по ипотечным кредитам на конец июля составил 1,27%, что на 0,22 процентного пункта ниже показателя на 31 июля 2020 года.

Средний срок выдаваемой ипотеки по итогам июля 2021 года вырос на 8,9% к июлю прошлого года и достиг 217,2 месяца.

В топ-5 регионов по объему выдачи ипотечных кредитов в июле 2021 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область и Краснодарский край.