Большинство экономистов ожидают, что федеральный бюджет России в 2021 году будет исполнен с профицитом, доходы бюджета вырастут на 20%, а основными драйверами роста поступлений станут высокие цены на нефть, более быстрое восстановление экономики, а также ускорение инфляции, которое способствует росту налоговых поступлений, пишут «Ведомости» , уточняя, что при этом эксперты прогнозируют замедление роста ВВП до 2,5% в следующем году.

Отмечается, что консенсус-прогноз аналитиков относительно роста экономики в следующем году сложился ниже ожиданий Минэкономразвития (последний прогноз предполагает рост ВВП в следующем году на уровне 3,2%, однако министерство не исключало корректировки показателя).

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, рост экономики в этом году составит 3,9%: ни один из опрошенных аналитиков не ожидает роста ВВП ниже 3,4%; замедление роста ВПП, по их мнению, будет результатом замедления роста внешнего спроса, а также стагнации внутреннего спроса.

Инфляция в России по итогам года составит 5,9% и в следующем году не вернется к таргету в 4%; из 12 опрошенных аналитиков только в S&P назвали вероятной инфляцию в размере 5% в следующем году, оценки остальных экспертов находятся в диапазоне от 4% до 4,6%, консенсус-прогноз составляет 4,3%, при этом курс рубля в 2021 году в среднем составит 72,5 рубля за доллар, в следующем году эксперты ждут ослабления рубля до 74,5 рубля за доллар.

Большая поддержка экономике России в силу структуры не требуется, скорее надо медленнее снижать расходы, связанные с пандемией, и исполнять заявленные инвестиционные планы, убежден директор отдела макроэкономического анализа и прогнозирования «Эксперт РА» Антон Табах, который полагает, что правительству необходимо избегать повышения налогов и пошлин в дальнейшем.