Газпромбанк с 1 сентября повысил процентные ставки по накопительным счетам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
В частности, процентная ставка для новых клиентов по накопительному счету «Управляй процентом» повышена на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых. Она применяется в первые два расчетных периода и доступна клиентам, у которых в течение последних 90 календарных дней не было действующих договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в Газпромбанке. Ставка 7,5 % начисляется максимально на 1,5 млн рублей, а на сумму свыше действует базовая ставка 5,25% годовых.
С третьего месяца процентная ставка по накопительному счету «Управляй процентом» будет зависеть от суммы пополнения счета и может достигать 6,25% годовых. Для расчета учитывается максимальная сумма пополнения за один день в период с 1 по 10 число предыдущего календарного месяца.
В банке уточнили, что если клиент не пополняет накопительный счет, применяется базовая ставка 5,25% годовых. Повышенную базовую ставку 5,75% можно получать с подпиской «Огонь» от компании «Сеть партнерств». Данная подписка реализована по модели, предполагающей, что за фиксированную ежемесячную плату пользователь получает дополнительные скидки, бонусы и привилегии от различных брендов. В частности, с подпиской «Огонь» доступны предложения от Газпромбанка, IVI, «Ситилинка», «СОГАЗа», Premier, «Газпромбанк Автолизинга», «ГПБ Мобайла».
Кроме того, на 0,25 п. п. — до 5,75% годовых — повышена процентная ставка по продукту «Накопительный счет» в российских рублях. Указанная ставка действует при минимальной сумме остатка на счете от 5 тыс. рублей в течение календарного месяца. Ограничений по максимальной сумме нет.
По обоим накопительным счетам доход начисляется ежемесячно на сумму минимального остатка в расчетном периоде.Оба счета можно оформить дистанционно, без посещения офиса. Действующие клиенты могут сразу открыть счета в приложении «Телекард 2.0». Новым клиентам для этого необходимо подать заявку на сайте банка на дебетовую «Умную карту», которую бесплатно доставит представитель банка. После оформления карты клиенту станет доступна услуга дистанционного банковского обслуживания.