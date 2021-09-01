Газпромбанк с 1 сентября повысил процентные ставки по накопительным счетам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В частности, процентная ставка для новых клиентов по накопительному счету «Управляй процентом» повышена на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых. Она применяется в первые два расчетных периода и доступна клиентам, у которых в течение последних 90 календарных дней не было действующих договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в Газпромбанке. Ставка 7,5 % начисляется максимально на 1,5 млн рублей, а на сумму свыше действует базовая ставка 5,25% годовых.

С третьего месяца процентная ставка по накопительному счету «Управляй процентом» будет зависеть от суммы пополнения счета и может достигать 6,25% годовых. Для расчета учитывается максимальная сумма пополнения за один день в период с 1 по 10 число предыдущего календарного месяца.

В банке уточнили, что если клиент не пополняет накопительный счет, применяется базовая ставка 5,25% годовых. Повышенную базовую ставку 5,75% можно получать с подпиской «Огонь» от компании «Сеть партнерств». Данная подписка реализована по модели, предполагающей, что за фиксированную ежемесячную плату пользователь получает дополнительные скидки, бонусы и привилегии от различных брендов. В частности, с подпиской «Огонь» доступны предложения от Газпромбанка, IVI, «Ситилинка», «СОГАЗа», Premier, «Газпромбанк Автолизинга», «ГПБ Мобайла».

Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Кроме того, на 0,25 п. п. — до 5,75% годовых — повышена процентная ставка по продукту «Накопительный счет» в российских рублях. Указанная ставка действует при минимальной сумме остатка на счете от 5 тыс. рублей в течение календарного месяца. Ограничений по максимальной сумме нет.

По обоим накопительным счетам доход начисляется ежемесячно на сумму минимального остатка в расчетном периоде.