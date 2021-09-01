На Восточном экономическом форуме будет представлена программа, которая позволит удешевить строительство и реконструкцию жилья на Дальнем Востоке. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы представим на ВЭФ программу по строительству и реконструкции жилья на Дальнем Востоке, в рамках которой постараемся сделать жилье дешевле. Это очень непростая история — как получить более дешевый продукт мы понимаем, а как его распределять правильно, еще предстоит понять», — сообщил Юрий Трутнев.

По его словам, не хочется, чтобы образовались какие-то злоупотребления. «Мы сейчас, как ни странно, думаем не над тем, как дешевле построить, а над тем, как правильно это жилье распределить», — заключил Трутнев.

Увеличить объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке к 2024 году планируется в 1,6 раза — до 3,3 млн кв. м.