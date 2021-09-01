Процедура аккредитации IT-компаний для получения льгот по налоговому маневру стала происходить через портал госуслуг и требует буквально одного клика, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в интервью CNews. По его словам, раньше надо было подать заявку в бумажном виде, приложив копию устава, доверенность, документ, подтверждающий, что осуществляется именно IT-деятельность, а далее — в соответствии с законодательством ждать ответа 30 дней.

«Процесс был трудоемким как для заявителя (пакет документов мог содержать порядка 100 страниц), так и для сотрудников Минцифры: заявки вручную обрабатывали три наших специалиста, занимаясь, по сути, непродуктивной, сугубо технической работой. К счастью, мы избавились от этого рудимента… Теперь это полностью цифровой сервис на портале госуслуг. Не будет преувеличением, если я скажу, что заявление оформляется в один клик», — рассказал он.

Паршин отметил, что заявитель ничего не заполняет сам: информация при формировании заявления берется из профиля юридического лица в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Другое нововведение — если заявку подает не генеральный директор, то в ЕСИА формируется доверенность. Замглавы Минцифры уточнил, что на включение в реестр аккредитованных IT-компаний при ведомстве могут претендовать российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий. Он добавил, что Минцифры планирует до конца года провести дополнительный анализ всех продуктов, включенных в реестр до 1 июля.

Мерами налогового маневра воспользовались более 5,5 тыс. IT-компаний Мерами налогового маневра в I квартале 2021 года воспользовались более 5,5 тыс. IT-компаний. Об этом на пленарной сессии «Трансформация телеком-отрасли: движение на высоких скоростях» форума «Связь-2021» сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Мы идем к тому, чтобы вообще исключить даже формальное участие человека, но для этого нужны тектонические изменения в идеологии предоставления госуслуг. Ведь это не информационная услуга, когда просто запрашиваются сведения. Факт включения или невключения в реестр влечет за собой серьезные последствия: сможет ли компания пользоваться налоговыми льготами. А это, извините, деньги. Часто очень большие», — отметил Паршин.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская отметила, что IT-компания должна соответствовать трем критериям: иметь определенный процент по выручке, определенную среднесписочную численность сотрудников в штате и аккредитацию в реестре IT-компаний, чтобы получить льготы в рамках налогового маневра. Аккредитация в реестре IT-компаний, которую можно получить всего за день, снимает серьезный бюрократический барьер, ранее отдалявший по времени использование льгот налогового маневра, пояснила она.