Банк России установил официальные курсы валют на 2 сентября.
Курс доллара опустился на 8,69 копейки, составив 73,1912 рубля (73,2781 рубля на 1 сентября). Курс евро понижен на 27,11 копейки, до 86,3949 рубля (86,666 рубля на 1 сентября).
На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,06 рубля (минус 16 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,36 рубля (минус 9 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,03—73,3 рубля за доллар и 86,31—86,52 рубля за евро.