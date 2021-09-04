«БКС Мир инвестиций» запустил акцию, в рамках которой инвестор может приобрести ценные бумаги и валюту по биржевому курсу без комиссии за совершение сделок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Акция доступна и новым, и действующим клиентам БКС, которые обслуживаются на тарифе «Инвестор» (действующие клиенты могут перейти на него в том случае, если у них другой тариф, они желают воспользоваться преимуществами акции)», — говорится в релизе.

Кроме того, отменены комиссии автоследования в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» и на площадке Fintarget.

«Теперь БКС не взымает вознаграждение за использование данной услуги, которое зависит от объема активов (Management Fee) и комиссию за успех (Success Fee). Воспользоваться сервисом без комиссий могут клиенты, ранее не подключившие к своему брокерскому счету стратегии автоследования. Если стратегия уже подключена, то открыв новый счет, можно выбрать дополнительные стратегии бесплатно», — уточняет брокер.

В компании напомнили, что с начала августа при использовании услуги автоследования также отменена комиссия за совершенные сделки.

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