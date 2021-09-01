Москва большую часть денег и налогов перечисляет в федеральный бюджет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание». По его словам, Москва является крупнейшим донором страны.

«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — сказал Собяин.

Собянин оценил затраты Москвы на пандемию в 600 млрд рублей За прошлый год бюджет Москвы недополучил 200—250 млрд рублей, а на борьбу с коронавирусом израсходовали еще 350 млрд, заявил в интервью РБК мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно информации, приведенной в презентации мэра, в 2020 году 2,9 трлн рублей было перечислено Москвой в федеральный бюджет и государственным внебюджетным фондам. Порядка 48% собранных в Москве взносов за 2020 год было израсходовано на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других регионов.

«Москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей в прошлом году, себе оставив 890 миллиардов — практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны», — добавил он.