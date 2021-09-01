Средняя цена на нефть Urals в августе текущего года оказалась в 1,5 раза выше, чем годом ранее, а по итогам восьми месяцев 2021-го выросла в 1,6 раза в годовом выражении, свидетельствуют данные Минфина РФ.

«Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2021 года сложилась в размере 68 долларов за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в августе 2020 года (44,51 доллара за баррель)», — указано в сообщении.



При этом средняя цена на нефть Urals в январе — августе равнялась 65,1 доллара за баррель против 40,83 доллара за аналогичный период 2020-го.