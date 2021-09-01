Кабмин не видит никаких рисков значительного повышения цен на бензин этой осенью, правительство видит тенденцию к восстановлению рынка. Меры Кабмина по наполнению рынка бензина способствовали падению ажиотажа на бирже и корректировке цен, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

«Эти дополнительные меры дали то, что на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет еще более нормальной. Поэтому не видим никаких рисков повышения цен, наоборот, видим тенденцию к восстановлению рынка», — сказал он.

«Мы ежедневно проводим штаб (по контролю за рынком бензина). В отпускной период также проводился ежедневно штаб с компаниями практически в ручном режиме, устанавливались объемы, которые необходимо поставлять на биржу», — добавил Новак.