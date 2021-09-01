Более 4 млрд человек в мире не охвачены мерами социального страхования в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Международной организации труда, являющейся специализированным учреждением ООН, передает ТАСС.

По данным экспертов, на настоящий момент лишь 47% мирового населения охвачены социальным страхованием, «тогда как 4,1 млрд человек (53%) вообще не получают каких-либо страховых выплат от национальных систем социальной защиты». В МОТ обратили внимание на «существенное региональное неравенство в сфере социальной защиты». В Европе и Центральной Азии социальным страхованием охвачены 84% жителей, что является самым высоким показателем в мире. В Америке этот охват составляет 64,3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 44%, в арабских странах — 40%, в Африке — 17%.

Согласно приведенным в докладе данным, сейчас в мире чуть больше четверти детей (26,4%) и примерно треть инвалидов (33,5%) пользуются благами социальной защиты, менее половины женщин (45%) получают выплаты при рождении ребенка, а на пособие по безработице могут рассчитывать только 18,6% не имеющих работы. Что касается пенсий по возрасту, то их получают 77,5% людей, достигших пенсионного возраста.



Как подсчитали эксперты, для полного охвата населения базовым социальным страхованием странам с низкими доходами необходимо инвестировать ежегодно в эту сферу 77,9 млрд долларов, государствам со средними доходами — 362,9 млрд, а странам с высокими доходами — 750,8 млрд, что составляет, соответственно, 15,9%, 5,1% и 3,1% от их ВВП.