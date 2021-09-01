Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым предусмотреть новую льготу для тех, кто работает на Дальнем Востоке, — так называемый дальневосточный соцпакет.



«Мы здесь сформировали предложение. Вы знаете, что есть «дальневосточный гектар», есть другие дальневосточные льготы, ТОР. Давайте сделаем еще одну льготу для тех, кто работает на Дальнем Востоке, и назовем «дальневосточный соцпакет». Туда включить обязательство государства полностью или хотя бы частично компенсировать те дополнительные затраты, которые несет дальневосточный бизнес», — заявил он в среду в ходе рабочей поездки в Хабаровск.

По словам Титова, предприниматели Дальневосточного федерального округа (ДФО) изначально находятся в неравных условиях с бизнесменами других регионов. Они ведут деятельность в сложных природных условиях, связанных с труднодоступностью, отдаленностью, на территории со сложной транспортной схемой, с малой численностью населения, отметил он.

«И одновременно с этим они обязаны предоставлять сотрудникам так называемые северные льготы: повышенная оплата труда, компенсация проезда к месту отпуска и так далее. Все это сильно снижает их конкурентоспособность», — сказал Титов.

Минфин до сих пор категорически отрицал такую возможность, отметил он. Однако этот вопрос, по словам Титова, относится именно к социальной ответственности государства. Помимо этого, «дальневосточный соцпакет» позволит выравнять себестоимость производства на Дальнем Востоке и в европейской части России, тем самым повысив инвестиционную привлекательность и облегчив условия для конкуренции дальневосточных товаров на общероссийском рынке, считает Титов.