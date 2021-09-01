Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 29 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,9275 рубля. С начала торговой сессии было проведено 35,3 тыс. сделок на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,895—73,3 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,4325 рубля, уменьшившись на 2 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,5 тыс. сделок на 269,9 млн евро по курсам от 86,305 до 86,56 рубля за евро.

Доллар продолжает плавно скользить вниз, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Он, конечно, перепродан, но сейчас рынок явно симпатизирует рискам и «россиянину». На таком фоне доллар может отойти к 72,85 рубля, но пугаться этого не стоит. Евро торгуется по 86,43 рубля, стратегически здесь все без перемен, среднесрочные рамки 86—88 рублей сохраняются без изменений», — комментирует эксперт.

