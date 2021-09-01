Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с октября 2021 года по октябрь 2022 года проведет эксперимент по размещению гражданами своих биометрических данных через приложение «Биометрия». Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



«Провести с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года эксперимент по размещению гражданами Российской Федерации своих биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера, а также использованию указанной системы государственными органами, банками и иными организациями с применением указанных биометрических персональных данных при предоставлении отдельных услуг», — отмечается в документе.



В Минцифры агентству сообщили, что гражданам, самостоятельно зарегистрировавшимся в разработанном для мобильных устройств приложении и прошедшим с его помощью процедуру сдачи двух типов биометрии — голоса и лица, будет доступен широкий перечень цифровых сервисов в государственных органах, банках и иных организациях.

В министерстве добавили, что для самостоятельного размещения биометрических данных гражданам необходимо будет скачать приложение «Биометрия» и войти в него с помощью своей подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «На данном этапе необходимо также дать свое согласие на сбор и обработку данных в ЕСИА, после чего формируется ключ шифрования для защиты канала, и приложение может приступать к сбору фотографии и записи голоса в соответствии с требованиями контроля качества. В дальнейшем информационная система производит сверку собранных биометрических образцов с данными, содержащимися в биометрическом заграничном паспорте, а также проверяет качество загруженных в приложение данных», — уточнили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что важной особенностью Единой биометрической системы является высокий уровень точности при идентификации: система осуществляет анализ образцов голоса и лица одновременно посредством технологии Liveness. «Данный подход позволяет детектировать подделку биометрических данных в цифровом канале и полностью исключить неправомерный доступ к биометрии зарегистрировавшихся пользователей. По итогам проверки гражданину сообщается результат и направляется соответствующее уведомление», — пояснили в Минцифры.

В министерстве добавили, что в настоящее время планируется, что в перечень доступных сервисов с биометрической идентификацией граждан посредством саморегистрации войдут: дистанционный банковский сервис и ускоренное обслуживание в отделениях, биометрические платежи (до 1 тыс. рублей), онлайн-сдача сессии в высших учебных заведениях, удаленное заключение договоров связи, проход на спортивные объекты, а также на территорию органов и организаций, присоединившихся к эксперименту.



Кроме того, мобильная биометрия позволит оплачивать проезд на инфраструктуре Московского метрополитена и Московского центрального кольца.

«Возможность самостоятельной сдачи своих биометрических персональных данных для получения услуг в дистанционном формате расширит сферу применения на новые отрасли и сделает цифровые сервисы более доступными для всех категорий граждан, в том числе проживающих в отдаленных территориях, а также для пожилых и маломобильных граждан», — отметили в Минцифры.