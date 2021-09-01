Положительный эффект от индексации пенсий стал менее заметным из-за роста инфляции выше прогнозных значений в 2021 году. Об этом ТАСС сообщила советник направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец.

«В основе логики уровня индексации [пенсий] в текущем году лежала инфляция 2020 года плюс дополнительный процент. Однако 2021 год внес свои коррективы: на фоне отставания роста выпуска многих непродовольственных товаров от увеличения спроса в условиях роста издержек наблюдался рост инфляции выше прогнозных значений. Положительный эффект от индексации мог бы быть намного заметнее, однако ключевой сдерживающий фактор — вызванная временными факторами инфляция, которая по сути «съедает» положительную динамику», — отметила Хейфец.

Она напомнила, что ежегодно в России осуществляется индексация пенсий. «Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировались с 1 января 2020 года на 6,6%, что выше индекса роста цен за 2019 год, который составил 4,9%. В 2021 году пенсии были проиндексированы на 6,3%», — сказала эксперт.