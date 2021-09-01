Уровень безработицы в России в июле снизился до 4,5% с 4,8% в июне, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, показатели безработицы уменьшились до уровня осени 2019 года, отмечает ТАСС .

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составила 75,5 млн человек, из них 72 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,4 млн человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — говорится в докладе о социально-экономическом положении России .

Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составил 59,6%. Среди занятых доля женщин в июле равнялась 48,6%. Уровень занятости среди сельских жителей (52,9%) ниже уровня занятости городских жителей (61,8%).

Как передает ТАСС, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.