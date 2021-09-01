Реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в июне 2021 года на 4,9% в годовом выражении и на 3,6% по сравнению с маем. Такие данные представил Росстат в докладе о социально-экономическом положении России .

За январь — июнь 2021 года реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом выражении.



«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2021 года составила 58 782 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 11,7%», — отмечают в ведомстве.



Реальные зарплаты россиян за январь — май 2021 года выросли на 3,3%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 2,2%, передает ТАСС .