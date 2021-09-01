Российский ВВП увеличился в январе — июне 2021 года на 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России .

По данным статистики, рост сельского хозяйства в первом полугодии составил 0,4% в годовом выражении, промышленное производство выросло на 4,4%, розничный товарооборот — на 9,3%, пассажиропоток — на 36%.

По последней оценке Росстата, во II квартале 2021 года ВВП России вырос на рекордные 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,7% по сравнению со II кварталом 2019-го. Первая оценка динамики ВВП во II квартале, в которой будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, отраслевая структура ВВП и которая будет учитывать «поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России», будет опубликована 10 сентября 2021 года.



Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по темпам роста ВВП РФ на текущий год до 3,8% по сравнению с апрельским прогнозом в 2,9%, напоминает ТАСС .