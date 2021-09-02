ФАС планирует в феврале 2022 года внести в правительство поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества, пишут «Известия» . Речь идет о продажах в РФ и за рубежом товаров под одним брендом, но с разным составом. Административная ответственность за такое нарушение должна быть повышенной, считают в ФАС. Документ планируют сформировать вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором. Также ФАС предлагает запретить в РФ реализацию продукции без специальной пометки, если ее состав за рубежом другой, а производителей могут обязать указывать на этикетке: «Сделано для продажи в России».

ФАС намерена составить список товаров, качество которых регулятор периодически будет сравнивать в России и за рубежом, следует из дорожной карты по пресечению недобросовестной конкуренции. Служба не будет изучать соответствие продукции обязательным требованиям, но будет искать отличия, которые производители допустили при изготовлении партий товаров для разных стран. В пресс-службе ведомства сказали, что потребители при покупке товара руководствуются глобальной репутацией бренда, но если качество товаров таких компаний не соответствует, например, европейским образцам, их преимущество перед другими производителями необоснованно.

Крупнейшие производители в РФ раскритиковали предложения ФАС, следует из их письма вице-премьеру Алексею Оверчуку. Они указали, что законодательство ЕС отличается от регулирования в ЕАЭС. Поэтому потребительские свойства товаров могут быть разными. Влиять на качество может и локальное сырье.

ФАС предложила помечать сделанные в РФ товары западных брендов Маркировка должна указывать на отличия в качестве продуктов для нашей страны, считают в ФАС.

Производители уверены, что предложения ФАС могут привести к тому, что потребители будут воспринимать продукцию с пометкой «Сделано для продажи в России» как товары с более низким качеством. В подавляющем большинстве случаев это не соответствует действительности, указано в письме. В РАТЭК сочли предложения ФАС неприемлемыми, сказал представитель организации Антон Гуськов. Любые требования к продукции могут устанавливаться только техническими регламентами Евразийского союза, считает он. Только отельного рынка России уже не существует, есть объединенный рынок ЕАЭС, напомнил он. Инициатива подорвет наш, российский, экспортный потенциал, считает Гуськов.

По словам руководителя антимонопольной практики юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирины Покатович, российские потребители имеют полное право знать, что стандарты качества производителя несколько отличаются в зависимости от страны, хотя на упаковке компания может транслировать, что продукция изготовлена, к примеру, «по немецкому стандарту».