



На начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигнет 955 млрд рублей, при этом существует риск, что уже в следующем году она преодолеет порог в 1 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на оценки Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

По словам президента СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председателя Совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки. «Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то, учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному», — отметил он.

Ситуацию тщательно мониторит Центробанк, и заявление о росте количества «плохих» долгов у россиян — скорее профилактическое предупреждение. При этом негативное развитие событий в виде массовых дефолтов возможно, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а ситуация с платежеспособностью населения резко ухудшится, уверены специалисты. Из последнего аналитического обзора Центробанка следует, что в среднесрочной перспективе можно ожидать некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения.

По подсчетам ЦБ РФ, рост потребкредитования во II квартале стал интенсивнее и составил 5,9% против 3,7% в I квартале текущего года. В Центробанке связывают это с всплеском потребительской активности россиян. При этом, если верить оценкам регулятора, качество кредитных портфелей стабильное, а стоимость риска (CoR) находится на исторически низких уровнях (0,2% по корпоративным кредитам и 1,4% — по розничным во II квартале). Это обусловлено улучшением экономической ситуации, быстрым ростом кредитов, а также частичным роспуском резервов, сформированных на пике пандемии, полагают в Банке России.

В дальнейшем, по мнению сотрудников ЦБ, стоит ожидать увеличения CoR («нормальный» уровень составляет около 1% по корпоративным кредитам и 2% — по розничным) по мере «созревания» портфелей, а также ввиду значительного объема реструктурированных кредитов, часть которых может потребовать дорезервирования.

Руководитель Центра перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и статистики финансов НИФИ Минфина России Кристина Швандар подчеркнула, что агрессивное предложение потребительских кредитов способно наносить вред также и интересам неосмотрительных заемщиков, приводя к обременению долгами и расходами по их обслуживанию. «Банк России сдерживает рост потребительского кредитования пруденциальными (упреждающими) надбавками и рассчитывает на принятие законопроекта, наделяющего регулятора правом устанавливать прямые количественные ограничения», — добавила она.