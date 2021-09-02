📰 Минвостокразвития разрабатывает инициативу создания особой экологической и экономической зоны на Дальнем Востоке, пишут «Известия» со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Чекункова. Главная цель — создание рынка по производству углеродных единиц и развитие альтернативной энергетики. По словам главы Минвостокразвития, естественные природные условия делают эту территорию благодатной для экспериментов в области возобновляемых источников энергии. Это малонаселенные регионы, где можно развивать солнечную, ветряную энергетику, а также нарабатывать практику строительства и использования малых ГЭС. Чекунков отметил, что благодаря климатическим проектам Дальний Восток станет базой для созданий углеродного рынка, пилотный проект уже проходит на Сахалине. Предполагается, что уже к 2025 году регион достигнет углеродной нейтральности. Соответственно, этот опыт впоследствии масштабируют и на другие субъекты ДФО. Эксперты с главой ведомства согласны: территория ДФО отвечает всем требованиям, включая плодородную землю и климатические условия, благоприятные для растениеводства, животноводства.

📰 Эксперты спрогнозировали колебания курса доллара в сентябре в коридоре 69—76 рублей, евро — в диапазоне 86—89 рублей, пишут «Известия» . Так, по мнению аналитиков, в первый месяц осени курс рубля хоть и сохранит риски, но ожидать краха или чудес не стоит. При этом они отмечают, что самым главным и опорным событием может послужить новая волна ковида в связи с распространением нового штамма коронавируса, что, в свою очередь, может вызывать ожидания локдаунов. От этого зависит, будут снижаться розничные цены на сырье или нет. Также не стоит забывать, что 10 сентября Банк России объявит решение по ключевой ставке, и, если оставит ее на текущем уровне — 6,5% — или повысит на 0,25%, российская национальная валюта продолжит укрепляться, предполагают специалисты. Аналитики напомнили, что раньше ЦБ повышал базовую ставку в связи с инфляцией. Это позволило немного стабилизировать ситуацию, однако заметного улучшения не случилось. По этой причине, вероятнее всего, ставка будет увеличена и в сентябре, отметили эксперты.



📰 Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что российский рынок труда «в целом вернулся» к допандемическому уровню, пишут «Известия» . Месяцем ранее глава Минтруда сообщил, что уровень безработицы в России стремительно возвращается к допандемическим показателям. Так, по итогам июня 2021 года показатель составляет 4,8%, до пандемии уровень безработицы в стране был 4,6—4,7%. В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к показателям 2019 года. При этом, по словам главы государства, «многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу».



📰 Правительство поддержало идею Минпромторга и расширило протекционистские меры для стимулирования производства в РФ электроники и медицинской техники — запрет на госзакупки распространен на четыре вида импортных компьютеров, микросхемы, смарт- и чип-карты и светильники, пишет «Коммерсант» . Они просто не будут допускаться к торгам. Ужесточение затронуло и обширный перечень промышленного оборудования и медицинских аппаратов и изделий, включая томографы, аппараты УЗИ, рентгеновские комплексы, кардиомониторы. Ранее такой импорт блокировался по схеме «третий лишний» (при наличии двух предложений российской техники), теперь — «второй лишний». Российскими будут считаться только товары из реестров российской промышленной и радиоэлектронной продукции — без выписки из них поставщики не будут допускаться к торгам, а на закупки импорта госзаказчикам потребуется разрешение Минпромторга. Участники рынка в сохранении мотивации производителей РФ к прогрессу при таком гарантированном спросе и отсутствии конкуренции сомневаются. Например, после появления правила «третий лишний» госзаказчики научились обходить запреты, манипулируя процедурой госзакупки, совмещая лоты, заключая контракты жизненного цикла или беря оборудование в лизинг.

📰 В ближайшие недели рубль может продолжить укрепление с целью 72 к доллару и 85 к евро, поделился своим мнением с «Российской газетой» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, который отметил, что итоги прошедшей встречи стран ОПЕК+ оказались достаточно позитивными для рубля. Нефтяной альянс во главе с Россией и Саудовской Аравией подтвердил планы по ежемесячному наращиванию добычи на 400 тыс. баррелей в сутки, а Россия имеет возможность каждый месяц увеличивать добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, что позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль, отметил эксперт. Благодаря грамотным действиям альянса рынок нефти находится в состоянии небольшого дефицита, а котировки Brent удерживаются около 70 долларов за баррель. Эти цены комфортны как для производителей нефти, так и для большинства потребителей, добавил аналитик, уточнив, что в ближайшие месяцы котировки Brent останутся в диапазоне 65-75 долларов за баррель. Высокие цены на нефть, газ и другое сырье обеспечивают повышенный приток валюты в страну, заключил Васильев. Кроме того, дополнительную поддержку рублю на следующей неделе может оказать дальнейшее ужесточение монетарной политики.



📰 Власти Москвы потратят 130 млн рублей на доработку системы распознавания лиц, которую используют полицейские, пишет «Коммерсант» со ссылкой на тендер, размещенный на портале госзакупок. Предполагается, что они с помощью городских видеокамер и нейросетей смогут не только находить преступников, но также вычислять их маршруты передвижений и предполагаемых сообщников. Кроме того, система будет распознавать людей, которые часто приходят на места совершенных преступлений. Наконец, тендер предполагает разработку мобильного приложения под операционные системы iOS и Android, с помощью которого сотрудники полиции смогут подключаться к системе распознавания лиц с планшетов и смартфонов. Подрядчика выберут 1 октября, на выполнение работ дается 55 дней. По словам экспертов, в поле зрения и базу данных нейросети могут попасть не только подозреваемые и их сообщники, но и обычные граждане, чьи данные впоследствии могут утечь в сеть.