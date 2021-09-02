Первый этап реализации «регуляторной гильотины», который в том числе заключался в отмене избыточных требований для бизнеса, прошел успешно, сообщил на Восточном экономическом форуме глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«То, что сделали, я считаю, — революция. Подходов к этому снаряду на моей памяти было около пяти. Это первый, который успешно прошел, пусть и стартовый этап. Тысячи документов [с обязательными требованиями для бизнеса] отменены, причем не только советских нормативных актов», — сказал он.

Катырин отметил, что рабочие группы, в которые входят и представители бизнеса, продолжают действовать. «Работа идет непрерывно, пусть и не очень активно освещается. Там следующие пласты пошли. Например, у нас прежде не затрагивался пласт норм прямого действия, которые прописаны в законах. <...> Есть нормы, прописанные как обязательные требования, в части порядка получения разрешительных документов. К этому подобрались, начинают изучать тему. Поэтому это такой многослойный пирог», — отметил глава ТПП.