Российский фондовый рынок на открытии торгов в четверг демонстрирует рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:07 мск индекс Московской биржи вырос на 0,13% — до 3 976,31 пункта, рост индекса РТС составил 0,18% — до 1 718,14 пункта.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что на открытии торгов четверга складывается нейтральный внешний фон. «Цены на нефть незначительно снижаются после минимальных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. <…> По ходу дня инвесторы будут реагировать в основном на зарубежную статистику, но интересным событием также может стать онлайн-пресс-конференция ЦБ РФ по направлениям денежно-кредитной политики в 2022 году. В четверг мировые биржи в целом могут перейти в консолидационную фазу перед публикацией ключевого отчета по рынку труда США за август, традиционно назначенной на самый конец недели», — написала эксперт.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что шансы на продолжение роста российских индексов, который наблюдался накануне, невелики. «Основные внешние индикаторы для российского рынка торгуются недалеко от вчерашнего закрытия, без признаков подъема. Индекс Мосбиржи близок к отметке 4 000 пунктов, которую ранее многие считали целью роста. Поэтому без улучшения внешнего фона желание зафиксировать прибыль будет нарастать. <…> Сегодня объемы торгов за август опубликует Московская биржа. Если на рынке не появится новых идей, спрос вполне может перекинуться в бумаги биржи. Последнее время мы часто видим, как акции Мосбиржи растут против рынка», — отметил аналитик.