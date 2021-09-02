Банк России попросил Роскомнадзор (РКН) предоставить финансовым организациям доступ к единому реестру запрещенных в России сайтов в автоматизированном режиме, так как без этого финорганизации не могут нормально выполнять новые требования антиотмывочного закона и вынуждены в ручном режиме искать запрещенные сайты для блокировки денежных операций клиентов, предлагающих там услуги, пишут «Ведомости» .

С 13 июля вступили в силу новые требования закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), согласно которым финансовые организации теперь должны отказать в обслуживании и не осуществлять денежные операции по поручению клиентов-юрлиц, оказывающих услуги через сайты из единого реестра РКН, в котором содержатся доменные имена, указатели страниц и сетевые адреса сайтов, содержащих запрещенную в России информацию.

В связи с этим у банков возникла проблема: для проверки клиента банковский сотрудник должен зайти на сайт реестра, где он должен ввести данные искомого ресурса (доменное имя, указатель страницы), а затем еще ввести защитный код; о своей проблеме из-за новых требований закона кредитные организации сообщили РКН через ассоциацию банков «Россия» — она направляла в ведомство письмо.

Ручной формат получения информации из РКН не позволяет банкам оперативно использовать сведения о доменах клиентов для выполнения требований закона, жаловались банкиры: они должны каждый раз обращаться заново к реестру РКН; правовое основание для предоставления выгрузки из единого реестра кому-то, кроме операторов связи, отсутствует, говорится в ответе РКН ассоциации «Россия», а предложение ассоциации организовать информационное взаимодействие РКН с кредитными организациями, которое позволило бы последним получать в оперативном режиме всю необходимую информацию о запрещенных доменных именах и страницах, РКН оставил без ответа.

Банк России в курсе существующей проблемы, сообщил его представитель, отметив, что регулятор ранее высказывал банкам свое мнение относительно толкования новых требований (так как норма закона не предполагает определения Банком России порядка ее реализации); ЦБ напомнил, что в рамках процедуры идентификации клиента банк вправе самостоятельно запросить у него документы либо осуществлять самостоятельный поиск сведений.