Реалист Банк по итогам первого полугодия 2021 года получил 251,2 млн рублей прибыли по МСФО — на 45,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Чистые процентные доходы банка составили 985,7 млн рублей, а чистые операционные доходы — 948 млн рублей, показав рост по сравнению с первым полугодием 2020 года на 85,4% и 39,4% соответственно.

Активы банка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 4,6%, достигнув показателя 18,5 млрд рублей.

Кроме того, на 7% вырос капитал банка, составив 4,1 млрд рублей. Реалист Банк также нарастил портфель ценных бумаг до 1,7 млрд рублей, что на 82,7% больше, чем по итогам первого полугодия 2020 года.