По всему миру более 17 тыс. пользователей были атакованы банковским троянцем QakBot с начала 2021 года, из них свыше 10,5 тыс. — в России, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Число пользователей, атакованных троянцем, выросло на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Банковские троянцы используются для кражи денег со счетов и из электронных кошельков и считаются одним из наиболее опасных типов вредоносного ПО. Последние версии QakBot также умеют прекращать подозрительную активность или отключаться в случае запуска в виртуальной среде. Другая новая функция QakBot — способность красть электронные письма, чтобы затем проводить атаки с применением социальной инженерии на пользователей из списка адресов жертвы.

Эксперты обнаружили троянец в дополнении для WhatsApp Всего за 2021 год было зафиксировано больше 33 тыс. атак, связанных с WhatsApp, отметили эксперты.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Антона Кузьменко, вряд ли атаки QakBot прекратятся в ближайшее время. Авторы этого троянца продолжают добавлять в него новые возможности и обновлять его модули, чтобы украсть еще больше денег и данных, отметил эксперт.