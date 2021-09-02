Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил президента Владимира Путина поддержать распространение механизма «Дальневосточной ипотеки» на учителей и врачей, независимо от возраста. Просьбу он озвучил во время демонстрации президенту интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.

«Владимир Владимирович, мы бы хотели попросить вас поддержать распространение механизма «Дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей без ограничения в возрасте, потому что сегодня этот инструмент работает до 35 лет для молодых семей, но для врачей и учителей мы бы хотели попросить сделать исключение», — сказал Трутнев.

Исследование: объемы выдачи ипотеки упали после изменения программы льготного кредитования Объем выданных ипотечных кредитов в июле 2021 года сократился по сравнению с июнем на 21% — до 436,7 млрд рублей. Такая предварительная оценка приведена в мониторинге аналитической компании Frank RG.

Он отметил, что с момента действия такой ипотекой воспользовались 24 тыс. человек.

Кредиты по этой программе предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту — участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. «Дальневосточная ипотека» действует до 31 декабря 2024 года.

Также Трутнев сообщил, что в экономику Дальнего Востока к 2030 году планируется привлечь 11 трлн рублей и создать 360 тыс. рабочих мест.