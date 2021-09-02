Программа льготного автокредитования не будет возобновлена минимум до конца 2021 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.

«Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца года не будет продлена. С точки зрения следующего года — будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке», — сказал министр.

Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. Купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые.

В феврале большинство кредитных организаций прекратили выдачу льготных автокредитов из-за исчерпания лимита средств госпрограммы, сообщили РИА Новости в Российской ассоциации автодилеров и подтвердили игроки рынка. В июне министр пояснил, что программа не возобновляется из-за «перегретого рынка». Он отмечал рост продаж и нехватку некоторых моделей машин.

При этом Минпромторг РФ планирует направить около 10 млрд рублей на программы льготных автокредитов и льготного лизинга в 2022 году, сообщил журналистам Денис Мантуров.

«На следующий год у нас в целом на поддержку спроса по автопрому около 10 миллиардов — это включая лизинг. Поэтому у нас есть всегда возможность маневра. Поэтому мы будем принимать решение к концу года, как и с какого момента стартовать поддержку», — сказал он.

При этом министр уточнил, что средства на льготное автокредитование и лизинг будут распределены в пропорции 50 на 50.

В этом году Минпромторг выделил на льготное автокредитование 9,5 млрд рублей (на лизинг — 3,8 млрд рублей), но средства закончились уже к середине февраля.