По итогам первого полугодия 2021 года количество операций в диджитал-канале «Сбера» объемом более 1 млн рублей выросло на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 241 тыс. операций. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала руководитель премиальной сети «СберПервый» Мария Поденко.

По словам Поденко, число клиентов, которые предпочитают онлайн-обслуживание, растет, несмотря на частичное снятие коронавирусных ограничений. «Мы видим, что по итогам первого полугодия 2021 года количество операций в нашем диджитал-канале объемом свыше 1 миллиона рублей выросло на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 241 тысячи операций», — отметила она.

Это связано с тем, что часть операций, ради которых раньше нужно было приезжать в офис, теперь можно провести через приложение. «Например, увеличение лимита переводов или продление срока аренды банковской ячейки. У нас появился и сервис удаленного сопровождения новых клиентов. Теперь этот процесс не замыкается на офисе, можно начать пользоваться всеми премиальными продуктами, полностью оставаясь в онлайне», — пояснила руководитель сети.

«Если в прошлом году на один открытый в нашем офисе вклад приходилось 2,6 открытого удаленно, то в этом году — уже 5,4», — заключила Поденко.