Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство готовит новые решения по поддержке стартапов и университетского технологического предпринимательства. Глава правительства подчеркнул, что с каждым годом становится все больше успешных проектов, зародившихся в студенческие годы их создателей.

«Будем создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровых сферах, сопровождать их на всех этапах роста — от идеи до IPO, поддерживать студентов, которые хотят стать предпринимателями и у которых это получается», — сказал глава Кабмина, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках просветительского марафона «Новое знание».

Мишустин уверен, что для достижения успеха необязательно становиться предпринимателем, главное, чтобы занятие приносило человеку удовольствие. «Сегодня мало интерпретировать, нужно быть специалистами и понимать суть вещей. Чтобы создать новую стоимость, требуются предметные знания», — сказал премьер-министр.

Минобрнауки отметило низкую вовлеченность студентов в предпринимательство Решать проблему планируется посредством проведения бизнес-тренингов, деловых игр, интенсивов и т. д.

По его словам, особую важность в будущем приобретет и защита прав собственности, в том числе прав интеллектуальной собственности. Цифровые технологии будут оставаться верными помощниками разработчиков из разных сфер. «Вам предстоит взять на себя ответственность за решение многих экологических проблем, у вас огромный потенциал, чтобы с этим справиться, сохранить окружающую среду, сохранить чистый воздух и воду для детей и внуков. Ваши сверстники активно участвуют в этом, а мы полностью поддерживаем технологические инициативы, цель которых — реальный вклад в защиту природных ресурсов», — заключил Мишустин.