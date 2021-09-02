Королевский монетный двор Великобритании выпустил новую коллекционную монету с изображением Винни-Пуха и его друзей. Вместе с медвежонком на монете изображены Пятачок, Сова, Кролик, Тигра, Кенга и Крошка Ру, сообщает газета Evening Standard. Цены варьируются от 10 фунтов стерлингов (13,7 доллара) за простую монету до 1 065 фунтов стерлингов (1 465 долларов) за золотую.

Первые три монеты серии из девяти штук, создаваемой совместно с американской компанией The Walt Disney Company, появились в прошлом году. На самой первой из них изображен Винни-Пух с банкой любимого меда. Дизайн серии разработан на основе оригинальных рисунков художника и книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда в книге создателя образа медвежонка английского писателя Алана Александра Милна, впервые увидевшей свет в 1926 году.

По словам дизайнера серии Дэниела Торна, при работе с оригинальными иллюстрациями, предоставленными монетному двору The Walt Disney Company, его «приоритетом была должная передача этих прекрасных изображений».