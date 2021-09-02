Судебные приставы принимают меры по взысканию с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова около 35 млрд рублей. Об этом говорят данные из банка исполнительных производств ФССП.

Уточняется, что у Абызова по одному из исполнительных производств, которое касается уплаты алиментов, долг превышает 142 млн рублей, а исполнительский сбор — 9 млн рублей. По другому исполнительному делу он задолжал более 32 млрд рублей, а по исполнительскому сбору — свыше 2,2 млрд рублей.

Михаил Абызов координировал деятельность «Открытого правительства» в период с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Следователи считают, что с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, Абызов обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитив у них 4 млрд рублей. Сам экс-министр свою вину отрицает.