Второй пакет мер поддержки IT-отрасли включает в себя, в частности, стимулирование использования отечественного ПО и продвижение российских технологий за рубежом, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Второй пакет мер включает десятки различных мероприятий, мер. Среди них — стимулирование использования отечественного ПО, снижение административной нагрузки на IT-компании, продвижение на зарубежных рынках отечественных IT-продуктов, формирование института IT-омбудсмена и многие другие», — отметил Турчак в ходе обсуждения программы поддержки отечественной IT-отрасли.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации ПО должна составлять не менее 90%, а штат должен состоять не менее чем из семи сотрудников.