В платформе по управлению онлайн-торговлей InSales появилась возможность добавлять авторизацию по «Сбер ID». Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельцам интернет-магазинов не потребуется подписывать дополнительные юридические документы и соглашения. Об этом на ВЭФ рассказал заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

Как поясняют в банке, такая интеграция позволит улучшить клиентский путь для покупателей интернет-магазинов, созданных на платформе InSales.

«Клиентам больше не придется придумывать и запоминать логины и пароли, а также заполнять анкету с информацией о себе. Достаточно авторизоваться по «Сбер ID» и данные о клиенте автоматически отобразятся. Данный инструмент также повышает конверсию в покупку и облегчение клиентского опыта с любым интернет-магазином, гарантируя качество клиентских данных. Кроме того, процесс онлайн-покупки становится безопаснее: платежные данные и информация для входа в сервис хранится на стороне «Сбер ID», — говорится в релизе.

Такая интеграция выгодна и для пользователей InSales, и для «Сбера», и для людей, которые совершают покупки онлайн, добавил Анатолий Попов.



На данный момент проект находится на стадии пилота и сервис может интегрировать пока небольшая часть партнеров InSales, но в скором времени он будет масштабирован на всю платформу.

