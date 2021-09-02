Банк России поддерживает предложение участников рынка в отношении экосистем. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе в онлайн-встречи по обсуждению проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, организуемой регулятором при участии Аналитического центра «Форум».

Первый зампред регулятора огласила предложение от «Форума» в части регулирования экосистем, чтобы Банк России выработал единый и прозрачный подход защиты конкуренции на цифровых рынках, уделив при этом внимание не только тем банкам, которые делают экосистему, но и которые ее не делают.

«Есть игроки разных форматов, наша заинтересованность, чтобы игроки видели свои ниши и могли делать бизнес независимо от того, экосистема это или не экосистема. Поэтому с этой точки зрения мы тоже поддерживаем ваше предложение и это будет учтено при разработке соответствующего регулирования», — сообщила Скоробогатова.