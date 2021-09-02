На сегодняшний день в России наблюдается активное снижение цен на продукты «борщевого набора», указал в интервью «Известиям» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Надо сказать, что сейчас идет достаточно активное снижение цены. У нас морковь подешевела на порядка 40% за последние 1,5 месяца, картофель — более чем на 20%. Помидоры, огурцы — у них не было существенного роста, поэтому они примерно вернулись к той цене, которая была оптимальна и комфортна для потребителя», — отметил Евтухов на Восточном экономическом форуме.

Он признал, что инфляция все еще актуальна для лука и капусты и объяснил это тем, что в 2021 году был поздний урожай этих сельскохозяйственных категорий. По словам Евтухова, снижение цен на них ожидается в сентябре. «Мы понимаем, что борщевой набор каждый год дорожает. Это сезонный товар, это происходит все время. Но в этом году рост был очень запредельный, очень сильный. Там было много факторов — и внешних, и внутренних. Ожидаем дальнейшего снижения цен на картофель, сейчас цены стабилизировались. Я назову причину: южный урожай уже прошел, а в Центральной России идет с опозданием на три недели», — объяснил замминистра.

​Минсельхоз рассказал, когда подешевеет «борщевой набор» Минсельхоз РФ ожидает, что урожай овощей и картофеля в России в текущем году превысит уровни прошлого года, что позволит снизить стоимость «борщевого набора» продуктов к концу лета, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.



Евтухов отметил также мелкий калибр нынешнего урожая. По его словам, из-за повышенных требований потребителя к картофелю при реализации мелких корнеплодов сети несут потери. «Поэтому по мелкому картофелю договорились с производителями, что они будут поставлять уже упакованный картофель. Для того чтобы ретейл не перекладывал эти потери в цену в среднем на эту очень важную культуру», — сообщил замглавы Минпромторга.