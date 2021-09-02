Российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами с 44 млрд до 7 млрд рублей, сообщила в кулуарах Восточного экономического форума глава Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас в основном речь идет о долгах прошлого года. Соответственно, по ним с 44 миллиардов они до около 7 миллиардов рублей сократились», — сказала она.

По ее словам, цифра эта постепенно сокращается, но очень медленно, потому что Азиатско-Тихоокеанский регион закрыт, популярная Индонезия, соответственно, Таиланд и Вьетнам, Европа. «То есть Юго-Восточная Азия и Европа в первую очередь влияют на то, что сумма теперь медленно очень сокращается», — пояснила Догузова.

Ростуризм рассчитывает, что по мере открытия стран туроператоры выполнят свои обязательства перед туристами, отметила глава ведомства.