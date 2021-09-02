Российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами с 44 млрд до 7 млрд рублей, сообщила в кулуарах Восточного экономического форума глава Ростуризма Зарина Догузова.
«У нас в основном речь идет о долгах прошлого года. Соответственно, по ним с 44 миллиардов они до около 7 миллиардов рублей сократились», — сказала она.
По ее словам, цифра эта постепенно сокращается, но очень медленно, потому что Азиатско-Тихоокеанский регион закрыт, популярная Индонезия, соответственно, Таиланд и Вьетнам, Европа. «То есть Юго-Восточная Азия и Европа в первую очередь влияют на то, что сумма теперь медленно очень сокращается», — пояснила Догузова.
Ростуризм рассчитывает, что по мере открытия стран туроператоры выполнят свои обязательства перед туристами, отметила глава ведомства.
Российские туроператоры до конца 2021 года почти полностью закроют долги перед туристами по Турции, заявила Зарина Догузова.