Осенний этап туристического кэшбэка стимулировал интерес россиян к санаторному отдыху на фоне пандемии, рассказала в кулуарах Восточного экономического форума глава Ростуризма Зарина Догузова.

«На осень есть два типа поездок — короткие культурно-познавательные, на детские каникулы, по которым люди принимают решение ближе к дате поездки, и второй фокус осенних поездок — это длинные санаторно-курортные поездки с целью лечения и оздоровления. Санаторно-курортные поездки — основной фокус кэшбэка. Люди бронируют длительные программы именно лечебные в санаторно-курортные учреждения на осень», — отметила она.

По словам Догузовой, кэшбэк серьезно стимулирует принять решение о поездке именно в осенний период, который пока еще традиционно низкий.

Ростуризм продлил окно продаж туристического кэшбэка на две недели Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кэшбэка на две недели, говорится в сообщении ведомства.

«В данном случае кэшбэк — это, с одной стороны, возможность людям доступно отдохнуть в период, когда инфраструктура не перегружена, и можно проще спланировать поездку. А, с другой стороны, возможность для бизнеса восстановиться, загрузить инфраструктуру, поддержать рабочие места, в целом восстановить оборот отрасли. Потому что, конечно, у нас оборот отрасли ведь состоит не только из внутреннего туризма, он состоит из въездного туризма, в том числе, который, как вы понимаете, пока только-только начинает восстанавливаться. Поэтому общий оборот денег внутри отрасли, он, конечно, значительно сократился именно за счет отсутствия иностранцев. Поэтому поддержка низкого сезона очень важна. Всем регионам, зависимым от иностранного потока, абсолютно. И югу России, где очень высокая выраженная сезонность. Три-четыре месяца полного перегруза, и дальше начинается резкое падение турпотока», — пояснила она.