Правительство начало субсидировать расходы малого и среднего бизнеса, связанные с привлечением займов на инвестиционных платформах. В конце июня первые компании получили возврат средств, которые были уплачены за услуги краудлендинговых площадок. Такой механизм поддержки малых предпринимателей помогает решить сразу две задачи: предприниматели бесплатно получают доступ к «быстрым» займам, а инвесторы, которые финансируют предприятия через краудлендинг, имеют возможность дать в долг более качественным и надежным заемщикам.