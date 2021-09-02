ЦБ установил официальные курсы валют на 3 сентября.
Курс доллара опустился на 34,21 копейки, составив 72,8491 рубля (73,1912 рубля на 2 сентября). Курс евро снизился на 9,79 копейки, до 86,297 рубля (86,3949 рубля на 2 сентября).
На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,73 рубля (минус 25 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,2 рубля (минус 10 копеек).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,72—73,06 рубля за доллар и 86,2—86,47 рубля за евро.