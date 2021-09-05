Брокерская платформа Московского Кредитного Банка «МКБ Инвестиции» запускает акцию для новых клиентов. До конца этого года для новых пользователей отменены комиссия за обслуживание счета и комиссия за сделки по ценным бумагам и валюте на Московской и Санкт-Петербургской биржах, сообщает пресс-служба брокера.



Участником акции может стать клиент, у которого на момент ее проведения нет действующего брокерского договора в «МКБ Инвестиции». Для этого ему необходимо установить приложение «МКБ Инвест» со страницы акции. Далее пройти процедуру регистрации и оформить договор прямо в приложении, что займет несколько минут.

«Данная акция поможет клиенту познакомиться с нашей платформой, за время ее проведения реализовать часть своих целей, а также сэкономить средства и вложить их не в комиссию брокеру, а в покупку ценных бумаг. Такая тактика подойдет как профессиональному, так и начинающему розничному инвестору», — отметил руководитель «МКБ Инвестиции» Максим Малетин.