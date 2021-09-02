В России предложили обязать иностранные IT-компании, не имеющих центров обработки данных (ЦОД) в РФ, отчислять 1,2% годовой выручки на реализацию программы по устранению цифрового неравенства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на совещании партии «Единая Россия» с правительством по поддержке IT-отрасли.

По его словам, действующая программа, реализуемая в регионах, недофинансируется. «Средств, которые поступают на нее, это неналоговые отчисления операторов связи в размере 1,2%, их недостаточно, чтобы охватить потребности. Я хотел бы предложить следующий подход: распространить это отчисление неналоговое в размере 1,2% на те IT-компании, кто не установил до настоящего времени на территории РФ центры обработки данных, как это установлено законом», — пояснил Хинштейн.

Он отметил, что объем трафика иностранных компаний без ЦОД в России возрастает. «И эти затраты ложатся на наших операторов связи, на тот же самый «Ростелеком», — сказал Хинштейн и добавил, что налоговые и иные отчисления для российских IT-компаний за пределами РФ гораздо выше, чем для иностранных в России.

Предложенный подход Хинштейн назвал справедливым с учетом того, что отчисление будет целевым образом направляться на реализацию программы по устранению цифрового неравенства. «Если по расчетам руководства «Ростелекома» при текущем действующем финансировании программы ее срок реализации составит до десяти лет, то, очевидно, что при таком подходе мы сумеем как минимум вдвое ускорить эту реализацию», — отметил он.