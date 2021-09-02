Банк России обсудит уровень диапазона нейтральной ставки в рамках обзора денежно-кредитной политики, результаты которого будут сформулированы ближе к середине 2022 года, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Безусловно, вопрос оценки уровня нейтральной ставки будет неотъемлемой частью тех исследований и аналитических упражнений, которые будут проделаны в рамках обзора денежно-кредитной политики, и будет объявлен в составе результатов проделанной работы», — сказал Заботкин журналистам, добавив, что результаты обзора будут ближе к середине следующего года.

В конце июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России в текущем году проведет обзор денежно-кредитной политики, в его рамках, в частности, обсудит величину таргета по инфляции и операционную процедуру ДКП. Позже она сообщила, что регулятор не видит целесообразности в повышении цели по инфляции и в случае пересмотра таргета будет рассматривать только вариант понижения. Сейчас цель ЦБ по инфляции сформулирована как «вблизи 4%».