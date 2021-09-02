Около десяти банков уже подтвердили свое желание участвовать в совместном предприятии по развитию Единой биометрической системы. Об этом в ходе онлайн-встречи по обсуждению проекта основных направлений финансового рынка сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«В настоящее время около десяти банков подтвердили свое желание участвовать в этом совместном предприятии», — сказала она.

По словам Скоробогатовой, сейчас идет дискуссия по поводу создания совместного предприятия, которое будет заниматься дальнейшим развитием Единой биометрической системы. До конца 2021 года конфигурация этого СП уже может быть понятна, считает первый зампред ЦБ.