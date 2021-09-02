Средств для Дальнего Востока выделяется достаточно и делается там очень много, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию ДФО.

«На Дальнем Востоке делается очень много, денег выделяется достаточно, и мы и дальше будем выделять, просто нужно этим пользоваться, и нужно задействовать ресурсы не только федерального бюджета, а все деньги надо задействовать — и регионов, и муниципалитетов, и фондов», — сказал он.

«Если посмотреть все трансферты, которые идут на территорию Дальнего Востока, в виде субсидий, иных межбюджетных трансфертов, то на самом деле шесть регионов из 11 по территории Дальнего Востока имеют бюджетную обеспеченность с субсидиями и иными межбюджетными трансфертами выше среднего», — отметил Силуанов.

По словам министра, в этом году в регионах Дальнего Востока наблюдается двузначный рост доходов по отношению к 2020 и 2019 годам.

«Наша задача, мне кажется, создать условия для развития. Для этого есть специальные налоговые режимы, они работают, хорошо работают. Есть специальная программа, которая наполняется и увеличивается по объемам финансирования. Она как раз направлена на развитие, на создание новых рабочих мест, соответственно налоговой базы и улучшения жизни людей», — указал министр.