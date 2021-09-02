Минэкономразвития России рассчитывает до конца текущего года запустить эксперимент по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

Проект постановления правительства, устанавливающий соответствующий экспериментальный правовой режим (ЭПР), размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Мы рассчитываем, что эксперимент будет запущен до конца этого года. <...> Задачей эксперимента является тестирование процесса интеграции беспилотных такси в реальную рыночную среду. Соответственно, мы исходим из того, что пользовательский опыт граждан должен быть максимально приближен к существующему пользовательскому опыту, то есть как мы сейчас заказываем такси, так и будем заказывать, только у нас появится возможность заказывать беспилотное такси», — пояснили в Минэкономразвития.

Согласно программе ЭПР, одним из запланированных в рамках ее реализации мероприятий является обеспечение возможности заказывать «перевозки силами ВАТС (высокоавтоматизированное транспортное средство. — Прим. ТАСС) через сервис «Яндекс Go». В Минэкономразвития отметили, что на данный момент достигнуто соглашение об участии в эксперименте такси компании «Яндекс», но в дальнейшем к нему смогут присоединиться другие компании, владеющие технологиями беспилотного вождения.

Субъектом экспериментального правового режима в проекте постановления названо ООО «Яндекс.Испытания». Эта компания входит в экосистему «Яндекса», которая в рамках эксперимента «также будет пользоваться приложением [«Яндекс Go»].

Проект предполагает, что беспилотные такси с водителем-испытателем на переднем пассажирском сиденье будут тестироваться в определенных районах Москвы, а также в татарстанском Иннополисе и федеральной территории «Сириус». ВАТС, осуществляющие движение без водителя, могут появиться в Иннополисе и на территории инновационного центра «Сколково».

В июне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о необходимости перехода в транспортной сфере к машинам с низким углеродным следом и беспилотникам.