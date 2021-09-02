Кредиторам следует рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) исходя из максимального значения процентной ставки, за исключением случаев, когда кредитор может повысить ставку из-за несоблюдения заемщиком принятых на себя обязательств по страхованию. При этом стоимость дополнительных услуг, приобретение которых предусматривает уменьшение процентной ставки, также необходимо учитывать в ПСК. Об этом говорится в информационном письме Банка России , направленном банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам.

«В настоящее время участились случаи, когда при расчете ПСК кредитор не учитывает изменение процентной ставки в связи с дополнительными услугами, оказываемыми заемщику кредитором и (или) третьим лицом, хотя и упомянутыми в договоре потребительского кредита, но предоставляемыми заемщику по его отдельному согласию в дату, отличную от даты заключения договора потребительского кредита (займа)», — замечает регулятор.

В связи с этим ЦБ обращает внимание, что процентная ставка по потребительскому кредиту может зависеть от расходования кредитных средств на наличные и безналичные операции, от предоставления заемщиком каких-либо документов, от использования дополнительных услуг (страховых и т. д.), но ПСК в любом случае должна отражать максимально возможный объем обязательств.

«Это поможет заемщику правильно оценить принимаемую долговую нагрузку и рассчитать свои силы, а также будет способствовать более справедливой конкуренции между банками», — поясняет регулятор.

Кредиторам также рекомендуется доводить до заемщиков значение ПСК, которое они могли бы получить при условии использования платных услуг в обмен на сниженную процентную ставку.