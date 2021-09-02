Российские банки поставят новый рекорд по ипотеке в 2021 году — выдадут кредитов на 5 трлн рублей, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Этот год, несмотря на все модернизации государственных программ, будет опять рекордным, очередной рекорд наша страна поставит по выдаче ипотечных кредитов. Мы ожидаем, что это будет 5 триллионов рублей», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия-24» в кулуарах ВЭФ-2021.

ВТБ запустит «зеленую» ипотеку Банк ВТБ 6 сентября планирует запустить «экоипотеку» — программу выдачи кредитов на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Печатников отметил, что по итогам года около 2,5 млн российских семей улучшат свои жилищные условия с помощью ипотеки.